Александр Лукашенко встретился с Виктором Шейманом и Николаем Корбутом

22 Мая 2017 19:02

В Оршанском районе предстоит улучшить ситуацию за год. Такую задачу Александр Лукашенко сегодня поставил во время встречи с управляющим делами Президента Виктором Шейманом и помощником Президента по общим вопросам Николаем Корбутом. Глава государства отметил, что этому региону уделялось недостаточно внимания, а проблемы есть и их необходимо решать.

В первую очередь в развитии городских предприятий. Ведь Орша - мощный промышленный центр. В восстановлении нуждаются и другие населенные пункты района - Барань и Балбасово. О поручении по развитию Оршанского района Президент напоминал и месяц назад, обращаясь с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. А теперь эти вопросы на личный контроль возьмет Виктор Шейман.

Создание сельскохозяйственного холдинга в Оршанском районе и модернизация поселка Копысь - теперь зона ответственности Николая Корбута. Напомним, что в ноябре прошлого года во время выездного совещания было решено провести на этой территории сельскохозяйственный эксперимент. Суть в том, чтобы несколько агрогородков этого региона объединить в экспортно ориентированный, высокотехнологичный холдинг с полным циклом производства.

Уже завтра в Орше по поручению Президента пройдет выездное заседание Совмина. В центре внимания будут вопросы развития Оршанского района. Правительство разработало специальный план действий - что нужно сделать в первую очередь для этих территорий. В нем 90 пунктов. О главных расскажем в "Панораме" завтра.