Александр Лукашенко провел совещание по оптимизации госаппарата

7 Февраля 2017 07:01

Администрация Президента должна находиться в авангарде обновления работы государственных органов в Беларуси. Александр Лукашенко накануне провел совещание по оптимизации госаппарата.

Еще при назначении руководства Администрации белорусский лидер поставил задачу реформировать этот орган власти. Особое внимание уделят исполнительской дисциплине. Александр Лукашенко также считает необходимым повысить роль помощников Президента в координации работы с регионами и со всеми ветвями власти. Лидер еще раз обозначил основные требования по оптимизации Администрации.

Итогом совещания стало решение оптимизировать состав Администрации Президента примерно на 30 процентов. Этот процесс прежде всего направлен на эффективное решение задач госаппарата. Оптимизация фактически произойдет с 1 мая.