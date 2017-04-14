14 Апреля 2017 21:02

Рабочий визит Президента Беларуси в Кыргызстан завершен. Сегодня Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. На саммите Беларусь представила предложения по расширению и углублению евразийской интеграции. Проблемных вопросов в функционировании союза немало. По мнению Президента Беларуси, замалчивать их - контрпродуктивно. Помимо Александра Лукашенко, за столом переговоров в государственной резиденции "Ала-Арча" собрались президенты России, Казахстана, Кыргызстана, Армении и Молдовы. Последняя получила официальный статус наблюдателя при объединении. Сегодня же в Бишкеке состоялся и неформальный саммит ОДКБ. Лидеры шести стран обсудили обстановку в сфере безопасности, актуальные вызовы и угрозы, а также пути совместной борьбы с ними. Итоги большого переговорного дня - у Ольги Макей.

В этом году Кыргызстан впервые в истории Евразийского экономического союза председательствует в объединении. К этому событию Бишкек, безусловно, готовился. О том, для чего встречаются президенты пяти государств, сегодня знают не только жители миллионной столицы, но и во всей стране. Преимущества экономического объединения, а Кыргызстан присоединился к ЕАЭС полтора года назад, на себе ощутили многие семьи среднеазиатской страны. Во-первых, рынок труда стран "пятерки" стал единым: образование - признается, бюрократических процедур - меньше, оформление документов стало дешевле. По сути, трудовая миграция Кыргызстана вышла из тени и стала официальной. А денежные переводы на родину выросли на 40%.

Экс-министр сельского хозяйства Кыргызстана объясняет: ощутимый эффект получает и экономика. Возросли инвестиции, модернизированы лаборатории, да и спрос на продукцию республики в ЕАЭС позволил увеличить объемы производства. 79% жителей Кыргызстана высказываются за интеграцию.

Упростилось и перемещение товаров внутри "пятерки". В Бишкеке это хорошо понимают: до границы с Казахстаном всего-то 25 километров.

Например, еще в 2011-м по дороге из белорусского Бреста в кыргызский город Нарын было 6 таможенных пунктов. Сегодня - ни одного. Евразийский экономический союз - это рынок площадью в 14% мировой суши и с населением почти в 200 миллионов человек. Интеграция - лидер на планете по добыче нефти и производству калийных удобрений, на второй строчке - по добыче газа, на третьей - по объему выращиваемой пшеницы. Конечно, такие масштабы привлекают. В прошлом году вступил в силу договор о зоне свободной торговли с Вьетнамом - интерес еще у 40 государств. Политики обсуждают связи ЕАЭС с Шанхайской организацией сотрудничества, ЕС, АСЕАН. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии уже заинтересована в создании зоны свободной торговли с евразийской "пятеркой". Эту возможность сейчас изучают специалисты, а на реализацию может потребоваться около трех лет. Тем не менее, идея интеграции интеграций становится все ближе к воплощению, да и само географическое положение ЕАЭС словно подталкивает к расширению как на восток, так и на запад.

Например, Молдова стала первой страной, изъявившей желание быть наблюдателем при ЕАЭС. На прошлой неделе официальный Кишинев уже обзавелся меморандумом о сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией. Более двух лет назад республика подписала соглашение об ассоциации с ЕС, как рассказал в одном из интервью президент Игорь Додон, за это время Молдова больше потеряла, чем получила. Экспорт в Россию снизился наполовину, упали и продажи в ЕС. Производителям стало сложнее конкурировать в своей же стране.

Игорь Додон занял пост президента чуть более 100 дней назад. Евразийский курс был одним из основных приоритетов его предвыборной программы, за которую и проголосовали большинством жители страны.

Площадка саммита - отличная возможность для двусторонних переговоров. Президент Молдовы в первую очередь встречается с белорусским лидером. Минск и Кишинев - важные партнеры и друзья. Беларусь уже запустила в Молдове сборочные производства пассажирского транспорта, тракторов, в прошлом году начали совместно выпускать и беспроводные троллейбусы. Кроме того, государства открывают друг другу двери к площадкам ЕС и ЕАЭС, а эту возможность нужно использовать.

Тем не менее, чтобы предметнее вести диалог с будущими партнерами, государствам ЕАЭС предстоит загладить все шероховатости внутри объединения. Для этого в Бишкеке и встречаются президенты.

Партнеров по ЕАЭС Алмазбек Атамбаев встречает в загородной госрезиденции "Ала-Арча". Именно здесь, на территории национального парка, в прошлом году проходил юбилейный саммит СНГ. Локацию решили не менять, ведь живописная природа и горный воздух - только плюс к переговорам.

В повестке встречи президентов - десяток ключевых тем. Это и вопросы в сфере макроэкономики, и таможенного регулирования. Сразу три пункта посвящены сотрудничеству ЕАЭС с третьими странами. На этот факт сразу обращают внимание репортеры, ведь, по сути, такой интерес со стороны государств за рамками ЕАЭС говорит о том, что эффект от интеграции ощутим и привлекателен не только внутри союза. Для Молдовы сегодняшний день стал историческим.

Тем не менее, в объединении остается немало проблем - это констатировал каждый из лидеров "пятерки". Товарооборот между странами за первый год работы снизился на 40%, за 2016-й еще на 18%. Сказались и санкции в отношении крупнейшего государства в интеграции - России, и колебания на мировых рынках.

Союз равных - таким в идеале видится Евразийский экономический. Со свободой перемещения товаров, услуг, трудовых ресурсов и капиталов. Словом, с реализованными на практике, а не только существующими на бумаге пунктами Договора о ЕАЭС. Проблемных вопросов немало, но замалчивать их контрпродуктивно - обращает внимание Александр Лукашенко. И озвучивает целый комплекс первоочередных мер, своеобразный антикризисный план для интеграции.

Пока на рынке союза существуют 60 препятствий. Все изъятия со сроками их устранения в ближайшее время пропишут в дорожной карте. А 2017-й в ЕАЭС объявлен Годом создания наилучших условий для ведения бизнеса, ведь именно деловая инициатива во многом движет экономикой. Раскрепощение деловой среды сейчас и в приоритете Беларуси. На встрече президенты полны оптимизма. Первые месяцы 2017-го показывают существенный рост в ЕАЭС. Кризисы - дело приходящее, а интеграция для стран - подушка безопасности, говорят политики.

На встрече президенты рассматривают и вопрос о временном соглашении с Ираном, которое стало первой ласточкой в процессе создания зоны свободной торговли между ЕАЭС и исламской страной. На очереди - Индия, Сингапур, Египет... Такие соглашения в интересах Беларуси, ведь они помогают не только торговать без препятствий, но и увеличивать кооперацию. А вот статус наблюдателя при ЕАЭС вместе с Молдовой, вероятно, получат и все государства - участники СНГ. Но сперва правила такого сотрудничества пропишут в отдельном документе, который согласуют главы пяти государств.

Конечно, экономика не может развиваться без главного - безопасности. Ведь любые финансовые проблемы или спорные моменты отходят на второй план, если не обеспечено спокойствие жизни людей. Этот факт недавно подтвердили события в Петербурге. Поэтому и в сегодняшних переговорах вопрос безопасности - один из ключевых, его президенты отдельно обсуждают в рамках неформальной встречи в составе ОДКБ.

Через месяц ОДКБ исполняется 25 лет. Ко дню рождения, конечно, пожелание одно: чтобы у организации было как можно меньше работы, а регион жил в безопасности. В юбилейный год председательство у Беларуси. Именно Минск часто называют самым активным и инициативным участником блока. Предложений всегда много, и нацелены они на то, чтобы на практике обеспечивать стабильность не только в нашей стране, но и в целом в объединении.

Во время встречи лидеры ОДКБ обсуждают не только современные вызовы, но и вопросы приземленные. Ныне вакантную должность Генсека ОДКБ, которая 13 лет была у Николая Бордюжи, займет представитель Армении - Юрий Хачатуров. А Николая Бордюжу президенты решили наградить Почетным знаком ОДКБ первой степени. За вклад в становление организации, укрепление коллективной безопасности и мира. Кстати, именно он часто называет Беларусь самым инициативным участником ОДКБ.

Николай Бордюжа, Генеральный секретарь ОДКБ (2003-2016 г.): "Мы всегда говорили, что это один из самых активных наших членов. Во-первых, Президент очень заинтересован в этой работе, он много раз говорил, что Беларусь - это форпост государств ОДКБ на западе, и мы будем обеспечивать безопасность всех наших партнеров, союзников, и это делается! И те предложения, которые звучат от Президента, от руководителей силовых структур, только подтверждают: во-первых, что руководство и политическая элита Беларуси обеспокоены и озабочены вопросами обеспечения безопасности, с другой стороны, они ориентированы на то, чтобы практически принимать те меры, которые необходимы, чтобы обеспечить стабильность как в Беларуси, так и в близ лежащих государствах, прежде всего, в Российской Федерации".

Сегодняшние переговоры в Бишкеке - не только повод обсудить будущее интеграционных объединений, в первую очередь - это желание решать и решить общие проблемы. Всем вместе за круглым столом. Встреча лидеров ОДКБ, хоть и неформальная, документы на ней не подписывают, в современном неспокойном мире - не это главное. Рукопожатия президентов и диалог куда важнее любых печатей.