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22 Апреля 2017 12:00

Александр Лукашенко принял участие в республиканском субботнике

Сегодня в Беларуси проходит республиканский субботник. Сделать чище родную землю вышли миллионы белорусов. Участие в субботнике принял и Глава государства. Александр Лукашенко трудится на строительстве Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике, который возводится на проспекте Победителей в Минске. Глава государства в составе бригады выполняет работы по бетонированию монолитных полов в залах хореографии. На строительстве заняты также чиновники, спортсмены и тренеры.