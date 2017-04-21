Александр Лукашенко принял участие в республиканском субботнике

Президент
22 Апреля 2017 12:00
Александр Лукашенко принял участие в республиканском субботникеСегодня в Беларуси проходит республиканский субботник. Сделать чище родную землю вышли миллионы белорусов. Участие в субботнике принял и Глава государства. Александр Лукашенко трудится на строительстве Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике, который возводится на проспекте Победителей в Минске. Глава государства в составе бригады выполняет работы по бетонированию монолитных полов в залах хореографии. На строительстве заняты также чиновники, спортсмены и тренеры.
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