Александр Лукашенко поздравил участников "Золотой шайбы" с началом финального турнира

9 Марта 2017 18:45

Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил участников республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" с открытием финального турнира.

"В нашей стране этот замечательный праздник детского хоккея проводится уже в двадцать первый раз. Свое начало он берет из дворового хоккея, которым увлекаются тысячи юных любителей этого поистине мужественного вида спорта", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что соревнования "Золотая шайба" - это яркое и незабываемое событие, которое даст возможность всем его участникам проявить свои лучшие спортивные качества, мастерство и волю к победе.

"Такие мероприятия помогают закалять характер и укреплять здоровье. Ведь здоровая молодежь - это наше будущее, залог благополучия суверенной Беларуси, поэтому забота о подрастающем поколении является одним из приоритетов государственной политики", - подчеркнул Александр Лукашенко.