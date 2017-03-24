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25 Марта 2017 12:11

Александр Лукашенко поздравил Президента Греции Прокописа Павлопулоса с Днем независимости

Глава государства выразил уверенность, что дружественные отношения между странами будут и в дальнейшем содействовать развитию белорусско-греческого взаимовыгодного сотрудничества в интересах двух народов, а также в целях укрепления мира и безопасности в Европейском регионе.