Президент
21 Февраля 2017 09:15
Александр Лукашенко поздравил Николая Расторгуева с юбилеем
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Николая Расторгуева с юбилеем.
"Многочисленные поклонники в Беларуси ценят Вас как талантливого артиста и музыканта. За годы творческой деятельности Вы создали множество произведений, которые покорили слушателей жизнелюбием, энергией и истинным патриотизмом", - говорится в поздравлении.
Глава государства выразил уверенность, что плодотворная работа Николая Расторгуева будет и в дальнейшем способствовать сближению народов Беларуси и России, укреплению дружбы и культурного сотрудничества между ними.
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