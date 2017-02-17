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21 Февраля 2017 09:15

Александр Лукашенко поздравил Николая Расторгуева с юбилеем

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Николая Расторгуева с юбилеем.

"Многочисленные поклонники в Беларуси ценят Вас как талантливого артиста и музыканта. За годы творческой деятельности Вы создали множество произведений, которые покорили слушателей жизнелюбием, энергией и истинным патриотизмом", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что плодотворная работа Николая Расторгуева будет и в дальнейшем способствовать сближению народов Беларуси и России, укреплению дружбы и культурного сотрудничества между ними.

 
 

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