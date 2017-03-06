Александр Лукашенко поздравил Героя Советского Союза Валентину Терешкову с юбилеем

6 Марта 2017 11:00

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил летчика-космонавта, Героя Советского Союза Валентину Терешкову с юбилеем.

"Полет первой в мире женщины-космонавта стал одной из наиболее ярких страниц в истории покорения космоса. Сила духа и настойчивость в достижении поставленных целей снискали Вам высокий авторитет, искреннее уважение коллег и миллионов людей во всем мире", - говорится в поздравлении.

"Сегодня Вы принимаете активное участие в общественно-политической и культурной жизни своей страны. Мы высоко ценим Вашу многогранную деятельность, которая способствует развитию и упрочению белорусско-российской дружбы и сотрудничества", - отметил Глава государства.