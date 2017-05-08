Президент
8 Мая 2017 15:00
Александр Лукашенко поздравил Эммануэля Макрона с избранием на должность Президента Франции
"Пользуюсь случаем, чтобы выразить заинтересованность в расширении белорусско-французских связей в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других отраслях, развитии конструктивного взаимодействия между нашими государствами в международных организациях", - говорится в поздравлении.
Глава государства рассчитывает на поддержку взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Францией ради процветания и благосостояния народов двух стран.
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