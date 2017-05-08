Главная>>Агентство теленовостей>>Президент>>Александр Лукашенко поздравил Эммануэля Макрона с избранием на должность Президента Франции
Президент
RSS

8 Мая 2017 15:00

Александр Лукашенко поздравил Эммануэля Макрона с избранием на должность Президента Франции

"Пользуюсь случаем, чтобы выразить заинтересованность в расширении белорусско-французских связей в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других отраслях, развитии конструктивного взаимодействия между нашими государствами в международных организациях", - говорится в поздравлении.

Глава государства рассчитывает на поддержку взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Францией ради процветания и благосостояния народов двух стран.

  

Другие новости

Поздравление с Днем Победы Віншаванне з Днём Перамогі 06.05.2017 09:10 / Президент Поздравление с Днем Победы

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =