Александр Лукашенко поздравил Эммануэля Макрона с избранием на должность Президента Франции

8 Мая 2017 15:00

"Пользуюсь случаем, чтобы выразить заинтересованность в расширении белорусско-французских связей в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других отраслях, развитии конструктивного взаимодействия между нашими государствами в международных организациях", - говорится в поздравлении.

Глава государства рассчитывает на поддержку взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Францией ради процветания и благосостояния народов двух стран.