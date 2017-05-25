Александр Лукашенко отметил интерес Беларуси к взаимодействию с ЕС по тематике развития регионов

24 Мая 2017 07:00

Об этом Президент заявил вчера на встрече с председателем Комитета регионов Европейского союза Маркку Марккулой. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь - надежный и последовательный партнер всех, кто заботится о гармоничном развитии провинции. Глава государства также выразил надежду, что председатель Марккула приложит усилия для сближения Беларуси с родной для гостя Финляндией.

Комитет регионов Евросоюза готов делиться с Беларусью передовым опытом и актуальными наработками по теме развития регионов и местного самоуправления. Уделяется огромное внимание развитию малых населенных пунктов и повышению качества жизни людей. Также Маркку Марккула высоко оценил активность и вклад Беларуси в развитие инициативы в рамках "Восточного партнерства".