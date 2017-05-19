Александр Лукашенко обсудил с Игорем Шуневичем поддержание безопасности и порядка в стране

19 Мая 2017 15:05

Сегодня Александр Лукашенко обсудил с главой МВД Игорем Шуневичем поддержание безопасности и порядка в стране, а также совершенствование работы белорусской милиции. В Беларуси продолжается реформирование системы органов внутренних дел. Результаты есть – о них свидетельствует спокойная обстановка в стране. Оптимизация правоохранительного ведомства должна повысить эффективность милиции и уменьшить затраты. В частности, центральный аппарат МВД предлагается сократить на 10%. Заместителей министра станет на одного меньше. По нисходящей будет реформирован и ряд подразделений.

Наши правоохранители достаточно успешно справляются со своими задачами. Это подтверждает статистика. Так, количество правонарушений по итогам прошлого года снизилось, а раскрываемость, наоборот, выросла. Такая тенденция сохраняется уже несколько лет. В этом году меньше стало особо тяжких преступлений, в том числе убийств.

Игорь Шуневич, Министр внутренних дел Беларуси: "По итогам 4 месяцев текущего года сохранена динамика сокращения преступности в первую очередь. Мы стараемся закрепить все положительные тенденции, которые были достигнуты, благодаря в том числе и реформам. На сегодняшний день уже традиционно на протяжении нескольких лет преступность снижается. В частности, в этом году процент снижения – практически 8,5. Это не много не мало – это объективно, поскольку МВД категорически проводит политику, направленную на строгое соблюдение регистрационной учетной дисциплины в первую очередь".

Сегодня Игорь Шуневич также рассказал Президенту о подготовке к новому сезону хоккейного клуба "Динамо-Минск". Команда планирует полностью отказаться от услуг иностранных легионеров, в том числе и в тренерском штабе.