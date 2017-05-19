Александр Лукашенко обсудил появление народного контроля за ценами с председателем Федерации профсоюзов

19 Мая 2017 21:05

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел ряд рабочих встреч. С председателем Федерации профсоюзов обсудили появление в нашей стране народного контроля за ценами. Идею создания рабочей группы Глава государства поддержал. Основная задача - мониторинг и анализ.

Эксперты проследят за стоимостью значимых групп товаров и сравнят данные официальной статистики с реальными ценами на местах. Результаты такого анализа Федерация профсоюзов передаст правительству, чтобы в случае негативных моментов оперативно принимать меры. Во время беседы Александр Лукашенко подчеркнул свое значительное внимание к развитию профсоюзного движения и его инициативам. В Беларуси количество членов профсоюзов превышает 4 миллиона человек. Это около 95 % от экономически активного населения страны. Президент также пообещал поддержку развития партийной системы Беларуси, но без искусственных мер.

На встрече говорили и о спорте. Популяризация здорового образа жизни - один из приоритетов деятельности Федерации профсоюзов. В настоящее время в стране идет переформатирование отрасли. Возглавляют федерации специалисты из сферы спорта, а руководители госорганов высокого ранга становятся главами наблюдательных советов. Александр Лукашенко предложил продумать и систему, которая максимально будет способствовать самореализации перспективных спортсменов.

Еще одной темой встречи у Президента стали проблемы учета страхового стажа, необходимого для начисления пенсии. Речь о белорусах, которые ухаживают за инвалидами, а также многодетных семьях, воспитывающих 4 и более детей. В ближайшее время Президенту представят соответствующий проект указа. Кроме того, Федерация профсоюзов предлагает доработать несколько постановлений правительства.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: "В частности, вопрос по 744 постановлению правительства, которое сегодня определяет формирование заработной платы. Мы сегодня абсолютно согласны с тем, что сегодня рост заработной платы должен сопровождаться ростом производительности труда. Но одновременно мы видим, что это постановление не учитывает ряд объективных факторов, которые есть в работе наших предприятий. Это сегодня и сезонность, и специфика предприятий, и сегодня где-то это постановление подтормаживает развитие, а где-то даже искусственно сдерживает повышение заработной платы. Я уже не говорю о том, что сегодня даже где-то подталкивает руководителей предприятий принимать непопулярные меры".

Федерация профсоюзов озвучила и еще одну инициативу - 2018 объявить Годом труда.