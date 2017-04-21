21 Апреля 2017 07:01

Сегодня состоится главное политическое событие весны. В Овальном зале Дома правительства Президент Александр Лукашенко обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Экономика и безопасность, социальные вопросы и международная политика. Только о важном. В прямом эфире на "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также в эфире национального канала Белорусского радио. Начало трансляции из Овального зала ровно в 10 утра.

Репортаж Алексея Адашкина.

Главным политическим событием весны уже по традиции становится обращение Президента к парламенту. Ежегодное выступление в Овальном зале является конституционной обязанностью Главы государства. Это важнейшее мероприятие обычно происходит именно в апреле. Лишь дважды программную речь белорусского лидера страна слушала в мае.

Послание Президента всегда состоит из нескольких содержательных блоков. Исходя из предыдущих выступлений, можно выделить ключевые темы, которым уделяется особое внимание. Последние годы разговор в Овальном зале в основном идет о качественном прорыве во всех сферах – от финансов до здравоохранения и образования.

По итогам первого квартала экономика Беларуси сработала в плюс. ВВП увеличился. Тенденция обнадеживающая. Факторы роста - на этом может быть главный акцент разговора в Овальном зале. Сохранение мира и безопасности – всегда актуальный вопрос. Так же, как и развитие человеческого капитала. Улучшению социальной сферы государство уделяет повышенное внимание. При этом успех всех инициатив зависит от эффективного управления.

Послание к парламенту – еще и самое массовое мероприятие, которое проходит в Доме правительства. В Овальном зале собирается около четырех сотен человек. Среди них как парламентарии, так и высшие должностные лица, зарубежные дипломаты, руководители крупнейших предприятий и средств массовой информации.

В прошлом году выступление Президента длилось примерно 90 минут. За это время прозвучало около 10 тысяч слов. Если проанализировать содержание, то чаще всего Глава государства обращался к таким понятиям, как развитие, система, задача, предприятие, экономика, работа и государство. Лидером стало слово "человек" - оно было произнесено 45 раз.

Инновации и создание отечественных ноу-хау - об этом наверняка будет подробно говорить Президент в своем послании в Год науки.

Еще одна актуальная тема – улучшение делового климата. В самое ближайшее время будут приняты кардинальные решения, которые максимально упростят работу как крупного, так и малого бизнеса.

Для обновленного в прошлом году состава парламента это первое послание Президента. Глава государства сегодня расставит приоритеты, которым народные избранники будут следовать на протяжении всего срока своих полномочий.

Выступление Президента в Овальном зале телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" покажут в прямом эфире. В Доме правительства установлено 11 телекамер, смонтирован специальный кран – словом, для качественной трансляции все готово. Таким образом, обращение Главы государства зрители смогут увидеть и услышать во всех деталях.