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21 Апреля 2017 12:38

Александр Лукашенко обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию

Александр Лукашенко обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Выступление Главы государства состоялось во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики.

Телеверсию обращения Президента можно будет увидеть в вечернем эфире каналов "Беларусь 1" и "Беларусь 24".
  

Теги: Послание Президента народу и парламенту

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