Александр Лукашенко направился в Казахстан с рабочим визитом

8 Июня 2017 12:00

Александр Лукашенко сегодня направился в Казахстан с двухдневным рабочим визитом. Белорусский борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск еще до полудня.

Глава государства примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Цель международного объединения - продвижение всестороннего диалога между странами на евразийском пространстве и обеспечение безопасности.

Территории государств, входящих или стремящихся стать участником организации, - это 60% Евразии и едва ли не половина населения планеты, поэтому сегодня Шанхайская организация сотрудничества становится влиятельной силой. Александр Лукашенко выступит на встрече лидеров стран объединения в Астане. Беларусь в статусе наблюдателя активно участвует в его деятельности. Глава государства озвучит позицию белорусской стороны по развитию организации, в том числе и ее экономического измерения. Также запланирована двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Нурсултаном Назарбаевым. Лидеры обсудят общую повестку дня и взаимодействие в интеграционных форматах. Президент Беларуси также примет участие в торжественной церемонии открытия выставки "ЭКСПО", которая в эти дни стартует в столице Казахстана. Там будет работать и белорусский павильон.