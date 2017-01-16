15 Января 2017 12:01

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Египет и Судан. Первым в графике встреч и переговоров на высшем уровне Каир. Сегодня рано утром борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск.

Это первая зарубежная поездка Главы белорусского государства в новом году. Сразу по прибытии в Каир Александр Лукашенко проведет переговоры с египетским коллегой Абделем Фаттахом аль-Сиси. В центре внимания сотрудничество в экономике. Речь пойдет и о ситуации на Ближнем Востоке, координации усилий в борьбе с международным терроризмом, а также о сотрудничестве в области атомной энергетики, машиностроении и строительстве. По итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов. Сегодня также запланирована встреча Президента Беларуси с министром обороны и военной промышленности Египта.

Визит СМИ уже назвали знаковым, ведь он проходит в канун 25-й годовщины установления дипотношений между странами. Для Беларуси арабское государство не только важнейший политический и экономический партнер в Северной Африке, но и опорная точка на всем континенте. Египет, в первую очередь, заинтересован в создании совместных производств. Речь идет не только о сотрудничестве в машиностроительной отрасли. Такие бренды, как МТЗ, МАЗ и Белшина, десятилетиями работают на Африканском континенте. Принципиально новым станет взаимодействие в здравоохранении. Страны намерены создать совместное производство по выпуску лекарств.

После Египта Александр Лукашенко направится в Судан. В Хартуме Президент Беларуси проведет переговоры с лидером этой страны Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом. Главы государств обсудят перспективы и основные направления развития белорусско-суданских отношений, определят конкретные шаги по их расширению. Особое внимание уделят вопросам экономического сотрудничества. Ожидается заключение ряда договоренностей о развитии взаимодействия в разных сферах. Планируются также встречи Президента Беларуси с вице-президентом Судана и председателем Национальной ассамблеи. Состоится и белорусско-суданский деловой форум.