Александр Лукашенко направил соболезнование в связи с жертвами из-за схода оползня в Ошской области Кыргызстана

30 Апреля 2017 09:04

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву, родным и близким погибших в результате схода оползня в Ошской области страны.

"Примите мои самые искренние соболезнования в связи с гибелью кыргызских граждан в результате схода оползня в Узгенском районе Ошской области, - говорится в соболезновании. - Разделяю боль тяжелой утраты".