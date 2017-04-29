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Президент
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30 Апреля 2017 09:04

Александр Лукашенко направил соболезнование в связи с жертвами из-за схода оползня в Ошской области Кыргызстана

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву, родным и близким погибших в результате схода оползня в Ошской области страны.

"Примите мои самые искренние соболезнования в связи с гибелью кыргызских граждан в результате схода оползня в Узгенском районе Ошской области, - говорится в соболезновании. - Разделяю боль тяжелой утраты".
  

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