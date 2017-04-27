Александр Лукашенко и Петр Порошенко встретились в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС

27 Апреля 2017 21:03

В непростых условиях международной напряженности Беларусь и наш партнер и ближайшая соседка - Украина - намерены следовать курсу дружбы и взаимного сотрудничества, развивать взаимодействие в самых различных областях. Таков итог встречи президентов Александра Лукашенко и Петра Порошенко, которая прошла на территориях обоих государств в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС. Какие новые проекты развития запустили лидеры, какие застарелые разногласия в экономике сняли? Почему "знак беды" Чернобыля может объединять народы и государства? Итоги политические, экономические и социальные резонансного президентского чернобыльского пути по белорусскому и украинскому Полесью у Андрея Кривошеева.

Белорусское Полесье. Зона отчуждения. Местные не любят эту терминологию. О родном доме так не говорят. Гораздо чаще: "трудная земля". Сотни тысяч так или иначе пострадавших людей. 23% загрязненной белорусской земли - земли под знаком Чернобыля.

Ежегодно сюда в апреле ведет чернобыльский путь Президента. Ежедневно здесь не самое богатое на планете белорусское государство напрягает все силы науки, медицины, экономики и общества для спасения, восстановления и реабилитации людей, деревень и городов, всего Полесья.

Цена катастрофы - более 25 млрд долларов. И это только из бюджета. Только на чистые газ, воду, продовольствие. Вклад в здоровье и безопасность, в исследования, которым нет аналогов в мире, но которые нужны от США до Японии. Везде, где есть соприкосновение с мирным атомом.

Новейшая разработка и вклад в национальную и мировую копилку борьбы с радиацией испытывают здесь, в Брагинском районе. Новация - сложная минеральная добавка к кормам для снижения цезия-137 в молоке. Безопасна для человека и животных. После применения полесское молоко укладывается даже в строжайшие белорусские нормативы. Тройной контроль. Открытие Института радиологии НАН Беларуси, аналогов в мире не существует. Готовы помогать и украинскому животноводству - от крупных ферм до личных подворий. Свежее, чистое молоко в зоне - не порошок, это же возврат к нормальной жизни.

Именно такими прикладными разработками уже три десятилетия занят уникальный Полесский заповедник. Украина только в прошлом году запустила свой биосферный проект. Вчера в Чернобыле два президента подтвердили: опыт будет умножен надвое, на Беларусь и Украину. Как не делят, а умножают традиции двух народов полешуки.

Депутат Валерий Бороденя и как экономист, и из семейного опыта знает, насколько близки Беларусь и Украина в экономике загрязненной зоны. До трагедии и распада Союза это и вовсе единый хозяйственный организм. Сейчас идет постоянный обмен знаниями и умением, как противостоять общей беде. Помогают и словом, и делом. Даже пашут и убирают хлеб вместе. Да, сегодня Украине тяжело. Экономисты говорят: падает платежеспособный спрос. Но не опускать же руки. У нас так не привыкли.

Валерий Бороденя, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Вместе с выходом из кризиса украинской экономики будет расти спрос на белорусскую продукцию. Причем это та продукция, которая привычна украинцам и пользуется спросом. Это машиностроение, сельхозтехника, тракторы, МАЗы и др. Сохранится и будет усиливаться сотрудничество и в сфере торговли топливом, нефтепродуктами, сельхозпродукцией. У нас потенциал в сфере услуг. Туристический обмен, образование, наука - сильные связи и будут укрепляться. Школа одна. И, конечно, политический момент. Беларусь – миротворческая площадка. И имидж Беларуси как островка стабильности мы будем укреплять и мы приглашаем Украину этим пользоваться. Именно в Беларуси можно спокойно разговаривать с любой страной мира в безопасности".

Одна из центральных проблем, которую подняли президенты в Чернобыле, - информационный вакуум вокруг ликвидации последствий катастрофы. Ряд партнеров пытается отодвинуть тему аварии. Одни - не желая инвестировать в безопасность Европы, экономя на этом. Другие – полемизируя на тему зоны отчуждения и людей, живущих здесь.

Политическую атмосферу забвения порой удается прорвать слаженной работой Беларуси и Украины. Так, в 2006 на фоне всеобщего ликования о завершении нового саркофага с боями прошла белорусская резолюция в ООН. Она напомнила, что Чернобыль - это не только станция, которую всем миром за 10 лет накрыли двойным термосом-аркой. Чернобыль - это сотни тысяч пострадавших людей и четверть белорусской земли, часть из которой, как лежачий больной, требует специального ухода на ближайшие века, если не тысячелетия. Рано радоваться.

Документальный цикл Белтелерадиокомпании "Земля потерянная. Земля обретенная" - этот масштабный "четырехтомник" о прошлом, настоящем и будущем зоны и ее обитателей коллеги готовили два года. Первыми из белорусов добрались до аварийного реактора, еще не накрытого новой аркой. Стали гидами для японских коллег, которые искали в Беларуси украинский Чернобыль с его повесткой, подробно живописали будни нашей зоны, о которой мы помним и занимаемся ежедневно, а не так как импортные коллеги - под юбилей, раз в пять лет.

Ксения Луцкина, сценарист, специальный корреспондент Белтелерадиокомпании: "Проблема, о которой говорят все чернобыльцы обеих зон - про нас вспоминают раз в 5 лет. Коллеги наши зарубежные часто пытаются спекулировать, выдумывать несуществующие проблемы, они скачут по верхам. Они украинские проблемы трафаретно переносят к нам. Приезжают к нам и понимают, что они у нас не актуальны. Японские журналисты констатировали, что огромная разница. Не ожидали увидеть порядок. Это наша проблема. О нас забывают. Мы должны говорить не только о проблеме, но и то, что мы сделали".

Свою лепту вносят не только журналисты, но и местные спекулянты на трагедии, уверен директор евразийского фестиваля документального кино. Сценаристы ищут сенсации, а в чернобыльской беде сегодня - тяжелый монотонный труд по возвращению людей и территорий к жизни. К нормальной жизни. Разве на этом прогремишь? Рутина восстановления и спасения не гремит, как не гремело весной 86-го в Харькове, где Валерий Шеховцов впервые узнал, что такое Чернобыль.

Валерий Шеховцов, журналист, продюсер, директор Международного фестиваля документального кино "Евразия.doc" (Россия): "Мы гуляли, отдыхали и узнали об этом, когда пришел человек, прихватив с собой почему-то противогаз, и огорошил нас новостью, что такая трагедия произошла".

Тема Чернобыля и сегодня не подлежит забвению - политические спекуляции и двойные стандарты аморальны, правда о чернобыльской зоне должна звучать не только из Беларуси и Украины, уверен документалист.

Валерий Шеховцов, журналист, продюсер, директор Международного фестиваля документального кино "Евразия.doc" (Россия): "Наши мировые партнеры тоже не должны кривить душой, если японские проблемы они принимают близко к сердцу, будет странным, двойным стандартом, если они не будут принимать также близко к сердцу проблемы наших трех славянских стран".

Небольшое местечко Лясковичи стало вчера большой ареной экономических переговоров Беларуси и Украины на высшем уровне. Говорили откровенно, как говорят в Полесье, и результативно. Сняли острые противоречия в цементной отрасли, ведь почти дошли до торгового конфликта. Проработали возобновление поставок дешевой украинской электроэнергии и альтернативного пути поставки нефти с Черного моря. Это проекты-глыбы, они на десятилетия вперед. Еще один приоритет - промышленная кооперация, наука и услуги. Это фундамент, он уже есть и ему нельзя позволить разрушаться. Как не позволили фатально треснуть старому чернобыльскому саркофагу.

Итоги переговоров сегодня подробно анализируют экономисты и бизнес двух стран. Общий вывод - в чернобыльском турне найдена идеальная формула, в которой два народа и два государства приобретают от сделки. Такие соглашения в наш век экономического национализма - большая редкость. Даже между родственниками - это об уровне доверия и поддержки.

Георгий Гриц, зампредседателя Белорусской научно-промышленной ассоциации: "Это, в первую очередь, машиностроение. Такие сектора услуг, как логистика, это услуги развития сервисной сети. В том числе не просто поставка нефтепродуктов, а розничная поставка. Это направление или тренд, который подтвердился на уровне двух глав государства. С этой точки зрения можно назвать такие потенциальные драйверы - это МАЗ, Гомсельмаш, тракторный завод, Могилевлифтмаш. Все эти предприятия имеют свой уровень локализации".

Чернобыльский путь президентов на украинской и белорусской пострадавшей земле, безусловно, не закончен. Общая работа по развитию "трудных земель", как общие экономические и социальные проекты, увы и к счастью, намного дольше пройденных 30 лет. Увы, потому что радиация - это на столетия. К счастью, потому что мы соседи и умеем работать вместе в любых обстоятельствах.