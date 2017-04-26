Александр Лукашенко и Петр Порошенко почтили память погибших ликвидаторов

26 Апреля 2017 21:01

И начнем сегодня с события в мировой истории, которое затронуло сразу несколько стран и кардинально изменило жизнь миллионов человек. Сегодня впервые отмечается Всемирный день памяти о чернобыльской аварии. 26 апреля 31 год назад произошла крупнейшая техногенная катастрофа, от которой в наибольшей степени пострадали Беларусь, Украина и Россия. В зоне загрязнения оказались несколько тысяч населенных пунктов. А ущерб человеческому здоровью и вовсе оценить невозможно. Сегодня спустя годы после страшной аварии президенты Александр Лукашенко и Петр Порошенко в Чернобыле лично почтили память погибших ликвидаторов. Все эти годы районы, которые оказались под ударом радиации, не были брошены. Внимание к данной проблеме со стороны государств огромное. И там, где это возможно, возродилась полноценная жизнь. Но все же взаимодействие по чернобыльской проблематике необходимо усилить, обеспечив должный уровень жизни и безопасности в пострадавших регионах. Это общая задача наших стран. Об этом в том числе говорили сегодня президенты. Лидеры Беларуси и Украины посетили площадку хранилища отработанного ядерного топлива, ознакомились со строительством нового защитного сооружения над четвертым энергоблоком ЧАЭС. Двусторонних вопросов накопилось немало - продолжили разговор в формате один на один уже на белорусской земле в Лясковичах. Там же было и общение с местными жителями. Обо всем по порядку Андрей Кривошеев.

26 апреля, Чернобыль. Эта дата и это место навсегда разделили историю Беларуси, Украины и Европы и мира на до и после крупнейшей техногенной катастрофы в летописи человечества. Уже 31 год на всех языках Чернобыль - это знак беды. Отсюда радиационное облако накрыло самые пострадавшие Беларусь и Украину. Здесь в первые часы и месяцы отдавали жизни и здоровье герои-ликвидаторы, сооружая первый саркофаг.

Здесь сегодня завершают новое укрытие. Вот оно - гигантское сооружение. Срок жизни - около века. Арка уже более чем вдвое снизила радиационный фон в зоне ЧАЭС. Но успокаиваться и нам, и миру рано. Нужна масштабная работа по реабилитации людей, объектов, территорий. Нужны новые наука, технологии и экономика по ликвидации последствий. И в первую очередь для этого сюда прибыли президенты Беларуси и Украины. Не на экскурсию, а планировать и запускать новые совместные проекты будущего.

Журналисты отметили, это первая личная встреча президентов с памятного Минск-2 в нормандском формате. Обе трагедии - техногенную и военную - Беларусь и Украина преодолевают вместе. Донбасс 3 года, Чернобыль - с сегодняшнего дня уже 31 полный год. Тем символичнее, ведь события на востоке Украины уже именуют военно-политическим Чернобылем для всего постсоветского. Да, официальные Минск и Киев на высшем уровне не прерывали контакты, но одно дело телефонные переговоры, работа через правительства и дипломатов, и совсем иное - личная встреча. Отсюда такая искренность с первых минут в 10 километрах от аварийного реактора.

Первый непубличный диалог - уже в автомобиле. В этом десятке километров вся боль Чернобыля, общая для двух народов. Печально знаменитый рыжий лес, пустующие деревни, тишина и опасность зоны отчуждения. Загрязнение мозаичное. В нескольких километрах мощность излучения взлетает в 1000 раз. Такие стронциевые пятна, как говорят специалисты, или гиблые места, по-народному, разбросаны по обе стороны границы и смертельно опасны. Если не произойдет научного чуда-прорыва, человек на эти земли не вернется никогда.

Первая точка президентского чернобыльского пути – "Стена памяти" героям-ликвидаторам. Тысячи прерванных и покалеченных радиацией судеб. Белорусов, украинцев, ликвидаторов со всего Союза. На памятной арке 200-летний колокол Свято-Ильинского храма Чернобыля. Корзины цветов от глав государств, метроном и продолжительный поминальный звон. Так же тревожно звенела народная молва о беде, когда преступно молчали службы экстренного оповещения.

Позже на общении с прессой именно о подвиге интернационала ликвидаторов первые слова Петра Порошенко и Александра Лукашенко. Далее - уже не история, а настоящее и будущее аварийного блока, на век вперед. Новая арка саркофага. Строили 10 лет, исполнители - украинцы, французы и американцы. Финансировали 40 стран, в основном Европа - более 1,5 миллиарда евро.

Только находясь рядом, понимаешь, какой космической сложности, затрат и грандиозности получился саркофаг. Судите сами. В высоту арка выше американской Статуи свободы. Из этих металлоконструкций можно собрать три парижских эйфелевых башни. Стоит всего в 1,5 раза дешевле международной космической программы на Марс. Технологии уникальные. Например, факт: арку собирали не здесь. Старый саркофаг от времени и осадков разрушился настолько, что строить 10 лет на месте было просто невозможно из-за облучения. Собрав купол, его по специально построенным рельсам, как носок, натянули на старое укрытие. Сейчас устанавливают системы контроля и проводят герметизацию. Штатно закончат к ноябрю этого года. Согласитесь, уникальный объект, без аналогов в мире.

О спецоперации в нюансах президентам рассказывают в смотровом павильоне в десятках метрах от нового саркофага. Главный вопрос - безопасность, причем мировая. На технологии защиты не экономили. По функциям это уже не бетонная корка, которая трескается и разрушается от времени и осадков, это двухслойный термос. Он герметично запечатывает все, что осталось от четвертого реактора и первого укрытия.

Люди, ради которых все это, живут и работают внутри и рядом с зоной отчуждения. На тяжело пострадавшем белорусском Полесье и в 50-километровой зоне от станции с украинской стороны. Только из бюджета и только Беларусь уже потратила 25 миллиардов долларов. На газификацию, чистую воду, новую медицину, селекцию и возрождение земли. Этот опыт после Фукусимы у Беларуси перенимала Япония. Им готовы делится и с братской Украиной.

Сам Чернобыль сегодня - это город-полупризрак. "Полу-" - потому что жители есть. 70 человек самоселы. 3000 строителей нового саркофага и персонала аварийной станции. Плюс 35 000 официальных туристов - экстремалов в год. И еще особая категория - сталкеры - охотники за эмоциями и артефактами, без счета со всей Европы. С ними, конечно, борются и спасают, но как остановить тех, кого не пугает смертельная доза облучения и гарантированная инвалидность. Чернобыль уже стал историей для фантастов и сценаристов кино, но продолжает калечить и забирать жизни.

Возле администрации - два музея под открытым небом. Местные жители и рабочие, ушедшие до срока. Молодые еще лица на черно-белых фотографиях. И хотя их имена, биографии и страшные диагнозы известны, для мира они все - чернобыльцы без национальности.

Вторая экспозиция - техника ликвидаторов. Та самая, что работала здесь в 86-м. Армейские рабочие лошадки и четыре остова почти луноходов. В 80-е это чудо советской техники. Сегодня - ретро. Новый саркофаг не решает главной проблемы - полного безопасного захоронения остатков четвертого реактора. А это 200 тонн ядерного топлива, почти 700 000 кубометров радиоактивных отходов и 4 тонны пыли. Утилизировать должны роботы. Технологии и затраты - космические. В мире их пока не существует. Президент настаивает: такие проекты должны решать всем миром и под эгидой ООН.

Новым совместным проектом станет биосферный заповедник в чернобыльской зоне. Его Украина только-только запустила. А на белорусском Полесье он действует уже 2 десятилетия. Наработан колоссальный опыт. Готовы поддерживать по всем аспектам экологии и науки. Тем более что рядом и соседи с одной бедой на двоих.

Есть и нам чему поучиться в Украине. Современный опыт эксплуатации мирного атома: от действующих реакторов до хранилищ отработанного топлива. Знания и технологии уникальные. В мире бесплатно ими никто не делится. А здесь президенты обсуждают перспективы прямо в хранилище.

Уже прощаясь с трагической чернобыльской землей, чтобы продолжить диалог на земле белорусской, Петр Порошенко словно напоминает журналистам и обществу: официальный Минск не просто партнер, друг и родственник, это родина мирного договора и граница, которая никогда не станет границей вражды. Александр Лукашенко отвечает: об этом нас даже не надо просить и напоминать. Мы делали и будем делать все возможное, чтобы Чернобыль стал для двух братских народов последним знаком беды.