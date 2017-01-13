13 Января 2017 12:00

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15-17 января совершит официальные визиты в Египет и Судан.

В Каире Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси. Стороны рассмотрят актуальное состояние двусторонних отношений и перспективы их вывода на более высокий уровень. В центре внимания будут темы развития взаимовыгодных торгово-экономических связей, производственной кооперации. На повестке дня также расширение белорусско-египетских контактов в гуманитарной сфере. По итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов. Запланированы встречи Александра Лукашенко с премьер-министром Египта и другими официальными лицами этой страны. Кроме того, Президент Беларуси примет участие в открытии белорусско-египетского делового форума.

В Хартуме Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, на которых предполагается обсудить перспективы и основные направления развития белорусско-суданских отношений, определить конкретные шаги по их расширению. Особое внимание будет уделено вопросам экономического сотрудничества. Ожидается заключение ряда договоренностей о развитии взаимодействия в разных сферах. Планируются также встречи Главы белорусского государства с вице-президентом Судана и председателем Национальной ассамблеи. В Хартуме во время визита Александра Лукашенко пройдет белорусско-суданский деловой форум.