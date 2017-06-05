А. Лукашенко: Молдова может и впредь рассчитывать на нашу страну как на надежного и открытого партнера

6 Июня 2017 15:01

С этого заявления Президента началась встреча Александра Лукашенко с премьер-министром этой страны. Павел Филип прибыл в Минск с двухдневным визитом. Он возглавляет правительство с 2016. По итогам прошлого года товарооборот между странами приблизился к четверти миллиарда долларов. Минск и Кишинев заинтересованы развивать промышленную кооперацию и торговлю. Беларусь никогда не закрывала свой рынок для молдавских товаров. Такую позицию оценил официальный Кишинев.

Именно с Беларусью в Молдове связано обновление промышленности и сферы общественного транспорта. На территории страны действует сборка троллейбусов, в том числе и беспроводных, тракторов. Прорабатывается возможность наладить сборку автобусов. Александр Лукашенко считает возможным расширять создание совместных производств. Речь идет, например, о выпуске детского питания или соков. Эти темы и многие другие возможности для сотрудничества будут обсуждать на переговорах правительственной делегации.