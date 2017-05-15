А. Лукашенко: Беларусь является надежным и ответственным партнером Китая

15 Мая 2017 15:01

На экономическом форуме в Пекине 68 стран подписали с Китаем соглашения о сотрудничестве в рамках инициативы "Один пояс и один путь". Белорусские предложения на масштабной встрече сегодня озвучил Глава государства Александр Лукашенко.

Белорусский лидер призвал мировое сообщество использовать уникальную историческую возможность для перехода к взаимовыгодному сотрудничеству. Президент отметил, что сегодня мир в стадии активного развития и глобальных перемен. Изменения сопряжены с непрерывными вызовами и опасностями, среди которых - терроризм, миграционный кризис, а также новые угрозы безопасности. Зачастую противоречия решаются с применением оружия. Именно поэтому так важно использовать историческую возможность для изменения модели взаимодействия между государствами. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь является надежным и ответственным партнером Китая.

Георгий Гриц, замдиректора Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси:

"Беларусь не просто является транзитом, где будет поезд проходить или самолеты пролетать, а именно с точки зрения хабов – научно-технических, производственных, складских. Формирование этой цепочки для Китая позволяет устранить затраты по логистике, потому что Китай находится на другом конце Земли по отношению к той же Европе. Поэтому это новая стратегия, и Беларуси дается просто исторический шанс вписаться в эту стратегию, где геополитические игроки формируют сегодня мирохозяйственный порядок XXI века".

Александр Лукашенко - особый гость форума. Беларусь первая в Европе и одна из первых в мире поддержала и уже начала строительство экономического пояса Шелкового пути. Вместе с Китаем у нас возводится индустриальный парк "Великий камень". И это не только инфраструктура и бизнес на десятки миллиардов долларов, это также навая правовая база отношений, во многом образцовая для мира. Индустриальный хаб крупнейший в Центральной и Восточной Европе. Среди озвученных на форуме белорусских инициатив синергия в сфере науки, а также информационной безопасности.

На полях саммита Александр Лукашенко провел ряд двусторонних встреч. В их числе переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Официальная Анкара для нашей страны партнер давний и стратегический, а также крупный инвестор в десятках совместных проектов.