37 человек получили государственные премии и награды из рук Президента Беларуси

28 Апреля 2017 21:00

Сегодняшний день стал знаменательным для многих белорусов. Те, кто долго и упорно работал на благо страны, удостоены высшего признания. 37 человек во Дворце Независимости из рук Президента получили государственные премии и награды. Люди разных профессий - представители АПК и промышленности, силовых структур и науки, медики и спортсмены. Труд этих белорусов каждый день делает нашу страну лучше.

Те, у кого горят глаза, неизменно добьются успеха. И сегодня лучшие удостоены высоких наград и самых теплых слов. Достигнуть вершины и воспитать достойных приемников - напутствие и особые слова благодарности от Президента Александра Лукашенко сегодня звучали и в адрес наших спортсменов Владимира Самсонова и Виктории Азаренко. Им вручены ордена Почета. Душевно, искренне и торжественно. В такой атмосфере понимаешь, чего на самом деле стоят эти награды и какой непростой путь к ним был проделан. Но именно высокое признание показывает, что нет ничего невозможного. Было бы желание.

О героях сегодняшнего дня – Алексей Адашкин. Валерий Зайцев всю жизнь посвятил микросхемам. Знает досконально за что в матрице отвечает каждый элемент. На ладони их умещаются сотни: где будет использована пластина, зависит от того, в каком порядке они расположены. В спутнике, мобильном телефоне или противоракетном комплексе.

Оборудование, сделанное на "Планаре", используется на заводе "Интеграл". Высокие технологии для лучшей жизни. Так себя сейчас позиционирует это предприятие. Годовой выпуск продукции здесь исчисляется миллиардами штук. Сегодня холдинг – крупнейший производитель микросхем и полупроводниковых приборов в Центральной и Восточной Европе. Белорусские чипы даже на Меркурий полетят – технологии соответствуют всем космическим стандартам.

Белорусские ученые и представители отечественных флагманов микроэлектроники сегодня были приглашены во Дворец Независимости. Вместе с ними еще почти четыре десятка человек, каждый из которых – яркий представитель интеллектуальной элиты страны.

Чтобы государственные премии получили по справедливости, Президент дважды встречался со всеми претендентами. Отдельно - с медиками и учеными, и персонально с людьми искусства. Такой тщательный отбор помог сохранить максимальную объективность. Ведь для многих кандидатов эти награды являются настоящей оценкой дела всей их жизни.

В том, какого огромного масштаба таланты сегодня должны были получить награды, могла убедиться без преувеличения вся страна. Каждый из номинантов на получение Госпремии стал героем серии фильмов, подготовленных Агентством теленовостей и вышедших в эфир на телеканале "Беларусь 1". Каждый человек — уникальная история, невероятная судьба и удивительная работоспособность.

Ученые, артисты, доктора, спортсмены, военные, промышленники и аграрии. Сегодня, наверное, впервые в жизни собрались вместе и получают заслуженные награды. Некоторые из них — звезды мирового масштаба, как, например, теннисистка, а с недавнего времени молодая мама Виктория Азаренко. Успех планетарного масштаба — это когда у тебя журналисты берут не только интервью, но и автографы.

Государственные премии вручаются раз в два года, оттого и ценность этих наград еще большая. Впрочем, как огромно внимание к этим людям. Кто, если не они, должны стать маяками, ориентиром для каждого белоруса, который пока еще мечтает найти дело своей жизни. Образцом для подражания будут и те, кто сегодня получил ордена и почетные звания.

Их разработки — не только огромный шаг в деле продвижения отечественной науки и укрепления ее реноме во всем мире, но вполне осязаемый результат — инновационный эффект в 350 миллионов долларов.

А результату этих людей нет цены. Белорусские медики — на их счету десятки, сотни спасенных жизней, в том числе благодаря невероятным успехам отечественных трансплантологов. Только представьте: в середине двухтысячных в нашей стране делали по 8 пересадок в год. Сегодня – около полутысячи. За каждой из них – судьба человека.

Более 20 патентов. Свыше пяти сотен научных публикаций, половина из которых – в зарубежных изданиях. Огромное число докладов на мировых конференциях. Фактически на каждом этапе – от получения донорского органа и до выписки человека из больницы, белорусские трансплантологии создают свои методики и ноу-хау.

Шесть докторов, отныне без преувеличения столпов белорусской медицины, создавших современную белорусскую школу трансплантологии, сегодня стали лауреатами Государственной премии. Достойная награда достойнейшим людям страны. Прорыв в этом невероятно сложном и наукоемком направлении привел к тому, что в нашу страну едут за опытом со всего мира, и все чаще за последним шансом в надежде сохранить свою жизнь. Это о таких людях говорят - золотые руки.

А это уже шедевр белорусского искусства. Среди семи лауреатов Государственной премии авторский коллектив Большого театра. На их уже легендарную постановку "Седой легенды" Короткевича не найти билет. Эстетика белорусского Ренессанса под музыку живого классика Смольского. Эта опера уже со статусом национальной.

Спектакль – с элементами экшена. Такого в театре еще не было. Участвуют даже каскадеры. Именно этой постановкой в 2012 Большой открыл юбилейный 80-ый сезон.

Фундаментальные декорации спектакля удивительным образом оживляют историю, заставляя зрителя испытать невероятные ощущения, буквально проживая удивительную историю вместе с актерами. В опере – пять основных голосов. На главных партиях – заслуженные и народные.

Он не пропускает ни одного своего спектакля, а исполнительницам главных партий дарит цветы перед выходом на сцену. Композитор Владимир Кондрусевич написал музыку для более двух сотен постановок театров Беларуси и зарубежья. Автор озвучил и первый национальный мюзикл, посвященный полной интриг и крутых поворотов истории жизни Софьи Гольшанской.

За достижения в сфере музыки Владимир Кондрусевич стал сегодня лауреатом Государственной премии в области искусства.

Во Дворце Независимости сегодня были также вручены ордена и присвоены почетные звания. Спортивные звезды мировой величины – Виктория Азаренко и Владимир Самсонов – были награждены орденами почета.

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко в прошлом декабре родила сына Лео, а сегодня уже активно тренируется на родине и готовится триумфально вернуться на главные планетарные турниры. Болельщики ожидают увидеть ее в игре уже июле в Стэнфорде.

А еще мы на Викторию рассчитываем в ноябре, когда наша женская сборная выйдет на минские корты в финале Кубка Федерации, где мы сразимся со сборной США. Невероятный успех белорусок - заслуга и Вики, которая весь полуфинальный матч неистово болела за своих на скамейке вместе с командой.

А этот человек - легенда тенниса настольного. Единственный европеец, который благодаря своему огромному таланту и силе воле был способен десятилетия противостоять азиатской гегемонии в этом виде спорта. В его жизни тоже нашлось место настоящему подвигу. Вся страна с замиранием сердца наблюдала за тем, как Владимир Самсонов, трехкратный победитель мировых кубков и участник пяти Олимпиад, в Рио-де-Жанейро отчаянно сражался за выход в финал Олимпийских игр. Не хватило совсем немного, но только спустя время мы узнали, что спортсмен выступал с тяжелой и крайне болезненной травмой — переломом ребра. Любой теннисист мира подтвердит: белорус Самсонов — настоящая история планетарного спорта. Чуть более месяца назад 41-летний спортсмен четвертый раз в своей карьере стал триумфатором престижного международного турнира "Беларусь Оупен". Буквально неделю назад Владимир помог мужской сборной Беларуси по настольному теннису выйти в чемпионский дивизион чемпионата Европы, который в сентябре примет Люксембург.

Государственные награды получили и люди самых разных профессий, работающие в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, науке, силовых структурах. Их всех объединяет невероятная преданность делу, своей стране. Каждодневным трудом эти люди стараются сделать Беларусь и жизнь в ней лучше.

Сразу двух орденов почета были удостоены работники Минского электротехнического завода имени Козлова, флагмана в производстве трансформаторов и подстанций. Высокую награду получил, в частности, электросварщик Василий Жигимонт. Его стаж на этом предприятии – более четырех десятков лет. Сегодня продукция, над которой он работает, востребована как на стройплощадках, так и в нефтяной, газовой и транспортной сферах.

Практически в каждом магазине страны есть фрукты и ягоды, которые вырастила команда Анатолия Коренько. Теперь уже - заслуженного работника сельского хозяйства. Начинали, как говорится, по деревцу, и уже лет 10 как вовсе отказались от импорта саженцев в Беларусь. Только яблок вот в таких садах выращивают больше 80-ти сортов.

Этот день всем награжденным запомнится еще и экскурсией по Дворцу Независимости. Интерьеры, знакомые лауреатам по телевизионным репортажам, сегодня стали объектами активной любительской фотосъемки. В фойе второго этажа большая политика в прямом смысле соединяется с искусством. Здесь стало уже традицией выставлять работы лучших белорусских художников. В этот раз на вернисаже – полотна живописца Семена Доморада. Главная героиня его картин – белорусская природа. Художник считается одним из лучших белорусских акварелистов. Его произведения представлены и в белорусских, и в европейских музеях, и частных коллекциях.

После признания на высшем уровне, эти люди наверняка постараются еще более усердно продолжить свое дело жизни. Благодаря их труду и упорству о Беларуси знают далеко за ее пределами. Меняясь и создавая новое, каждый из них помогает развиваться и своей стране.