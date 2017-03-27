29 марта Президент Беларуси отправится с трехдневным официальным визитом в Туркменистан

28 Марта 2017 15:03

В четверг Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов проведут переговоры: сперва в формате один на один, затем в расширенном составе. Ожидается и подписание ряда двусторонних документов.

Также планируется, что главы государств посетят новый комплекс зданий белорусской дипмиссии в Ашхабаде. Напомним, в прошлом году в Минске открылось новое посольство Туркменистана. Еще в 2009 президенты двух стран договорились встречаться ежегодно, с тех пор традицию не нарушают.

Конечно, самый грандиозный проект, объединяющий два государства, - это строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Он не имеет аналогов в регионе, а из-за сложностей работы в условиях пустыни взяться за него смогли лишь белорусы - помог более чем полувековой опыт в возведении шахт и производстве калийных удобрений. Соглашение о строительстве страны подписали в 2010 году, в феврале 2017 уже выпустили первую пробную тонну калийных удобрений. В пятницу завод официально начнет работу - планируется, что в торжественной церемонии открытия примут участие Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов. Также главы государств ознакомятся и с производством. Эксперты уже называют предстоящее событие днем рождения новейшей отрасли экономики Туркменистана - горнорудной индустрии. И в этом немалый вклад белорусских специалистов, которые благодаря собственному опыту и внедрению передовых технологий реализовали этот проект под ключ.

Предстоящее открытие масштабного производства Александр Лукашенко сегодня обсудил с Председателем Совета Республики. Михаил Мясникович в середине марта побывал на этом объекте в Туркменистане. Как отметил Президент, запуск белорусами этого грандиозного проекта - сигнал всему миру.

Александр Лукашенко также интересовался ситуацией в Брестской области. Напомним, Михаил Мясникович - уполномоченный Президента по этому региону. В частности, речь шла о посевной кампании. Глава государства поставил задачу активнее приступать к севу зерновых на юге Беларуси в ближайшие дни.

Как доложил Михаил Мясникович, больших трудностей, которые бы требовали внимания Главы государства, в ходе посевной в Брестской области нет. Работа идет напряженно, но организованно. На встрече обсудили и деятельность проблемных сельхозпредприятий региона. Таких в Брестской области 54.

Михаил Мясникович, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Безусловно, это потребует реформирования отдельных организаций, включая вопросы укрупнения или передачи определенных активов, например, фермерским, крестьянским хозяйствам. Поручения были в этой части, надо, чтобы был обеспечен достаточный контроль за работой кадров. Чтобы не получалось, что будут культивироваться какие-то иждивенческие настроения, что кто-то что-то даст, поможет деньгами и топливом, и так далее. Решения Главой государства приняты все, которые касаются в том числе и топлива. Необходимо обеспечить соответствующую организованную работу".

Напомним, к массовому севу яровых зерновых аграрии Беларуси уже приступили. В Гомельской области работы охватили половину площадей, в Брестской - около трети.