Жесткая реакция МИДа Беларуси на комментарий российского аналитика

22 Декабря 2016 21:06

Жесткую реакцию МИДа Беларуси вызвал появившийся в СМИ неприемлемый комментарий российского аналитика Леонида Решетникова о белорусском языке и суверенитете. О направленных против дружбы наших стран и народов, против истории и логики в словах пару слов от Глеба Лаврова.

В русском языке, который формировался веками и все это время впитывал непрерывно мудрость народа, есть такая старая пословица: "дум в голове, что дыр в решете". Причем, понятное дело, в данном случае "думы" имеются в виду далеко не самые мудрые. Иначе, зачем было бы сравнивать их... с дырами, то есть с отсутствием чего-либо, пустотой, антитезой всего смыслосодержащего.

Так вот. Изобретая когда-то давно этот образ, русский народ, похоже, как в воду глядел. Ту самую, что в решете не утаишь. И вот в наши неспокойные, как вода, времена оно-таки всплыло, наполненное пустыми думами решето. Вернее, целый Решетников - бывший разведчик, почти бывший директор института стратегических исследований и, видимо, скоро бывший много кто еще. Не важно. Так как на данный момент это "всего лишь человек на пороге отставки", в статусе "как бы историк" своими историйками расшатывающий проверенный временем союз братских народов: русских и белорусов.

Это отставник Решетников чешет язык о белорусском языке и белорусском государстве. Чешет вроде как по писанному. Но писанных хроник персонаж хроники несветской сам, похоже, давно не листал. Иначе знал бы о Великом княжестве, основной закон которого писан государственным старобелорусским, и о других лингвистических истинах гораздо более древних, нежели 90 лет. Но. Даже не касаясь фундаментальной науки, от которой пенсионер Решетников удален, стоит вспомнить, что навечно 25-летний Богданович издал свой неувядающий поэтический белорусский "Венок" больше века тому.

И теперь отставник Решетников узнает, что из-за его языка без костей и речей без дум советник посольства России был вызван в наш МИД. Там ему было внятно разъяснено, что деятельность Решетникова "абсолютно не соответствует стратегическому характеру белорусско-российских отношений, а также зафиксированным в документах принципам сотрудничества наших братских стран, - уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности". И вот если уже после такого Решетников будет продолжать сотрясать воздух, значит он не понимает ни белорусского, ни русского языка. О котором еще самую малость. Вот такую... Именно русский язык, впитав мудрость великого народа, подарил всем хлесткую фразу: "иной раз смолчишь - людям угодишь и не согрешишь". Против правды. Решетникову стоило бы прислушаться. Очень внимательно.