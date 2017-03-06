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Замруководителя германско-белорусской парламентской группы бундестага Йохан Вадефуль. Эксклюзивное интервью
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5 Марта 2017 21:14

Замруководителя германско-белорусской парламентской группы бундестага Йохан Вадефуль. Эксклюзивное интервью

Безвизовый въезд на территорию всей Беларуси ввели пока на 5 дней. Но данный факт, без сомнения, мощный катализатор для развития туризма, активизации бизнес-контактов и политического диалога. Так, в Берлине приветствуют данный шаг со стороны Минска. И в свою очередь понимают необходимость упрощения визового режима с Беларусью. Такое мнение высказал заместитель руководителя германско-белорусской парламентской группы бундестага. На неделе он побывал в Минске и по итогам встреч в белорусском МИДе и парламенте Йохан Вадефуль дал эксклюзивное интервью "Главному эфиру" (видео). 

  

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