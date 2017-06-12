Глава государства встречается с главами военных ведомств стран ОДКБ

13 Июня 2017 12:03

Они прибыли в Минск на заседание Совета министров обороны Организации Договора коллективной безопасности. Встреча прошла утром, участие в ней принял и генсек объединения Юрий Хачатуров. Чиновники обсудили совместную подготовку органов управления, совершенствование отношений между странами-участницами, а также формирование сил и средств системы коллективной безопасности на следующий год. Всего в проекте повестки дня было 12 вопросов.