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Глава государства встречается с главами военных ведомств стран ОДКБ
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13 Июня 2017 12:03

Глава государства встречается с главами военных ведомств стран ОДКБ

Они прибыли в Минск на заседание Совета министров обороны Организации Договора коллективной безопасности. Встреча прошла утром, участие в ней принял и генсек объединения Юрий Хачатуров. Чиновники обсудили совместную подготовку органов управления, совершенствование отношений между странами-участницами, а также формирование сил и средств системы коллективной безопасности на следующий год. Всего в проекте повестки дня было 12 вопросов.

  

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