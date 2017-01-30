29 Января 2017 21:01

Беларусь - Сербия. Новая ступень в отношениях была выстроена на неделе. Вообще сербская тема в нашей строительной сфере занимает особое место, так что если описывать дипломатию с помощью именно строительной лексики, то можно подытожить нынешний визит премьер-министра Вучича так - укрепление и без того прочного фундамента и рост вверх по этажам. Цель как-никак полмиллиарда долларов.

В пятницу дружеская, почти в домашней атмосфере встреча Президента Беларуси и премьер-министра Сербии. На ней подтвердили незыблемость братства. Собственно об этом заговорили прежде, чем коснуться, например, планов по наращиванию общей торговли.

Драйверы роста - экономика, технологии и инвестиции. Их матрицу два правительства заложили минимум на пять лет вперед. Поручение застолбить проектами будущее министры получили 3 года назад. Весной 2013, когда президент Сербии был в Минске, и летом 2014, когда белорусский лидер посещал Белград.

Те визиты подстегнули бизнес и кооперацию. Товарооборот вырос до рекордной четверти миллиарда долларов в 2015, но объективно просел в году прошлом. Отсюда комплексность соглашений на уровне правительств. Ключевые в автомобилестроении (от электробусов до мобильных противопожарных станций на шасси МАЗа), в туризме и фармацевтике, военно-промышленной сфере и недвижимости, банковском секторе и региональном партнерстве.

Оптимизм Александра Вучича понятен. Если все, что правительства и бизнес заложили в дорожную карту, удастся реализовать - товарооборот не только восстановится, но и подрастет до заветных 500 миллионов долларов. Цифру озвучивают осторожно, но обоснованно.

Как пример, что это реально - официальное открытие делового, торгового и развлекательного комплекса с сербскими инвестициями Dana Mall. А за фасадом в цветах белорусского флага в прямом и в переносном смысле - завершение двух крупнейших строек столицы - "Маяк Минска" и "Минск Мир". Первый на миллион квадратных метров почти готов. Второй - наш совместный капитал в будущее развитие.