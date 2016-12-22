В Палате представителей Беларуси прошли переговоры с делегацией парламента Малайзии

19 Декабря 2016 12:03

Курс на развитие науки и торгово-экономических отношений. Деловой день у делегации парламента Малайзии начался с переговоров в Палате представителей Беларуси. С Пандикаром Амином Мулиа встретился председатель Палаты представителей. По словам Владимира Андрейченко, за последние годы отношения между странами заметно активизировались. Но по-прежнему остается огромный нереализованный потенциал.

Владимир Андрейченко, Председатель Палаты Представителей Национального собрания Беларуси: "На сегодняшний день у нас есть необходимая основа для того, чтобы углублять наш политический диалог, развивать торгово-экономические отношения, развивать наше сотрудничество в области культуры, науки, образования, здравоохранения".

В ходе встречи Беларусь и Малайзия подписали меморандум о межпарламентском сотрудничестве. Подробности - в нашем следующем выпуске.