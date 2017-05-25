В ООН приняли инициированную Беларусью резолюцию о роли профессионального перевода в сближении народов

25 Мая 2017 12:08

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Роль профессионального перевода в сближении народов, укреплении мира, содействии взаимопониманию и развитию". Разработка документа была инициирована Беларусью при поддержке Азербайджана. Cоавторами резолюции стали 27 стран - членов ООН. При представлении проекта резолюции постпред Беларуси при ООН Андрей Дапкюнас отметил своевременность разработки этого документа и его символическую направленность не на институты и структуры, а прежде всего на людей, от которых зависит успех работы организации.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси:

"Это первая подобная резолюция в ООН. Ее уникальность в том, что впервые перевод и переводчики признаются как важный практический инструмент укрепления и сохранения многоязычия в мире. Резолюция призвана продвигать культурное и лингвистическое разнообразие, а также содействовать совершенствованию переводческой деятельности в Организации Объединенных Наций".

Один из основных элементов резолюции - провозглашение 30 сентября - Дня святого Иеронима, который традиционно считается покровителем переводчиков, – Международным днем перевода.