15 Июня 2017 12:03

Союзные парламентарии должны активнее участвовать в подготовке программных документов дальнейшего развития Союзного государства.

Об этом сегодня на заседании 52-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. В Овальном зале Дома правительства сегодня говорили о повышении эффективности совместных программ. Отдельный пункт повестки - сближение законодательства в обеспечении равных прав граждан и, конечно, в вопросах торгово-экономического сотрудничества. В Минске союзные парламентарии попытались смоделировать план действий на ближайшие 5 лет. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, главное - выстраивать гармоничные отношения и эффективно решать любые вопросы, возникающие в процессе интеграции. В работе сессии приняли участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России.

В следующий раз союзные парламентарии соберутся в Брянске в декабре этого года. 53-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет в формате слушаний, на котором депутаты обсудят актуальные вопросы Союзного государства.