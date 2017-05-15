В Минске пройдет очередной раунд переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на Украине

15 Мая 2017 15:02

Сегодня в Минске пройдет очередной раунд переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Главной темой встречи станет выполнение сторонами взятых на себя обязательств по прекращению огня, а также создание новых зон безопасности и вопрос разминирования. Также участники переговоров коснутся рассмотрения результатов верификации списков для разблокирования процесса освобождения заложников. Предыдущий раунд переговоров контактной группы прошел в Минске 26 апреля.