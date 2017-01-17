В Минске прошла первая в этом году встреча трехсторонней контактной группы

16 Января 2017 21:20

В Минске сегодня прошла первая в этом году встреча трехсторонней контактной группы по разрешению ситуации на востоке Украины. Перед этим прошли заседания рабочих групп по безопасности, политике, а также гуманитарным вопросам. Защита интересов гражданских лиц остается главной задачей участников встречи. Обсуждались и вопросы полного прекращения огня на линии соприкосновения, проведение местных выборов в неподконтрольных киевским властям районах Донбасса, восстановление разрушенной во время боевых действий инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.

Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе: "В мирном процессе имели место некоторые положительные события. В частности, хотел бы с удовлетворением отметить, что в начале этого года возобновились поставки воды и электричества в отдельные районы Луганской области. В гуманитарной сфере хотел бы положительно отметить жесты доброй воли с обеих сторон в процессе обмена удерживаемыми. Среди политических тем дискуссия концентрировалась, как и прежде, на обсуждении вопросов, связанных с так называемой формулой Шайнмайера".

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик позднее планирует встретиться с председателем ОБСЕ Себастьяном Курцем в Киеве. А следующую встречу контактная группа планирует провести 1 февраля.