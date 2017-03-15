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Политика
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15 Марта 2017 11:00

Встреча заместителей министров иностранных дел стран - участниц "Восточного партнерства" и Вышеградской группы

Открыл совещание в МИДе Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. В своей приветственной речи он отметил, что практическое взаимодействие между Вышеградской группой и странами "Восточного партнерства" становится как никогда актуальным. Эти субрегиональные интеграционные инициативы объединяют государства, которые, находясь между важнейшими центрами сил Европы, традиционно стремятся к самоопределению и устойчивому развитию.


В МИД проходит встреча заместителей министров иностранных дел стран - участниц

Встреча заместителей министров иностранных дел стран - участниц


 

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