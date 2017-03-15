Политика
15 Марта 2017 11:00
Встреча заместителей министров иностранных дел стран - участниц "Восточного партнерства" и Вышеградской группы
Открыл совещание в МИДе Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. В своей приветственной речи он отметил, что практическое взаимодействие между Вышеградской группой и странами "Восточного партнерства" становится как никогда актуальным. Эти субрегиональные интеграционные инициативы объединяют государства, которые, находясь между важнейшими центрами сил Европы, традиционно стремятся к самоопределению и устойчивому развитию.
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