Встреча заместителей министров иностранных дел стран - участниц "Восточного партнерства" и Вышеградской группы

15 Марта 2017 11:00

Открыл совещание в МИДе Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. В своей приветственной речи он отметил, что практическое взаимодействие между Вышеградской группой и странами "Восточного партнерства" становится как никогда актуальным. Эти субрегиональные интеграционные инициативы объединяют государства, которые, находясь между важнейшими центрами сил Европы, традиционно стремятся к самоопределению и устойчивому развитию.















