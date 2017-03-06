В бундестаге надеются на продолжение диалога с парламентариями из Беларуси

6 Марта 2017 19:03

Сегодня в Палате представителей прошла встреча председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Андрея Наумовича с депутатом бундестага, уполномоченным федерального правительства ФРГ по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Бербель Кофлер. Мероприятие состоялось по инициативе делегации ФРГ. Стороны обсудили Национальный план Беларуси по правам человека до 2019 года. Немецкая сторона приветствует принятие данного документа, который охватывает важные темы, напрямую увязанные с сотрудничеством Беларуси и Совета Европы, и предусматривает реализацию ста мероприятий. Сегодня же с Бербель Кофлер встретился министр иностранных дел Владимир Макей. На прошлой неделе Минск посетил заместитель руководителя германско-белорусской парламентской группы бундестага Йохан Вадефуль. Он провел ряд встреч в МИДе и парламенте.