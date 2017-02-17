Политика
21 Февраля 2017 12:02
В Беларуси с визитом находится делегация Пакистана
Гости из крупнейшей провинции Белуджистан во главе с губернатором побывали на крупных заводах по переработке морепродуктов, молока, текстиля в Брестской области. Пока товарооборот регионов составляет около 300 000 долларов, и потенциал для роста есть. В конце года в Пакистан отправилась пробная партия белорусской пряжи. Также рассматривается вопрос поставок одежды, молочной продукции, экспорт образовательных и строительных услуг.
Сегодня пакистанская делегация провела переговоры в отделении Белорусской промышленной палаты. В плане визит в университет имени Пушкина и посещение крупнейшего в СНГ предприятия по изготовлению игрушек.
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