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В Беларуси с визитом находится делегация Пакистана
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21 Февраля 2017 12:02

В Беларуси с визитом находится делегация Пакистана

Гости из крупнейшей провинции Белуджистан во главе с губернатором побывали на крупных заводах по переработке морепродуктов, молока, текстиля в Брестской области. Пока товарооборот регионов составляет около 300 000 долларов, и потенциал для роста есть. В конце года в Пакистан отправилась пробная партия белорусской пряжи. Также рассматривается вопрос поставок одежды, молочной продукции, экспорт образовательных и строительных услуг.

Сегодня пакистанская делегация провела переговоры в отделении Белорусской промышленной палаты. В плане визит в университет имени Пушкина и посещение крупнейшего в СНГ предприятия по изготовлению игрушек.

  

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