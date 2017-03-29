Трехсторонняя контактная группа не видит альтернативы минским договоренностям

29 Марта 2017 21:22

Об этом говорится в заявлении, принятом группой совместно с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей по итогам встречи в белорусской столице.

В ходе переговоров стороны договорились (по случаю пасхальных праздников) о прекращении огня и очередном разведении сил, включая тяжелое вооружение. Также участники минского формата согласились содействовать ускорению процедуры пересечения линии соприкосновения в пунктах въезда и выезда.

Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе: "ТКГ и представители ОРДО и ОРЛО приветствуют решимость всех участников минского процесса обеспечить полное соблюдение режима прекращения огня в связи с предстоящими пасхальными праздниками, которое вступит в силу в субботу, 1 апреля, в 00:00".

Тем временем власти Украины расследуют нападение на польское консульство в Луцке. Этой ночью здание обстреляли из гранатомета. Снаряд попал в служебное помещение. Никто не пострадал. Официальная Варшава потребовала от Киева разъяснений по поводу инцидента и заявила ноту протеста. Все польские консульства в Украине временно закрыты. В то же время СБУ увидела в атаке "российский след". Президент Петр Порошенко поручил силовым ведомствам усилить охрану дипучреждений, а также предложил главе Польши Анджею Дуде привлечь к расследованию атаки польских специалистов.