Содействие совместимости в Европе станет главной темой председательства Беларуси в ЦЕИ

6 Января 2017 07:11

Содействие совместимости в Большой Европе станет главной темой председательства Беларуси в Центрально-Европейской Инициативе. Как отметили в МИД нашей страны, вместе с развитием транспортной и логистической инфраструктуры государствам региона необходимы гармонизация стандартов и таможенных процедур, внедрение современных информационных технологий для упрощения торговли и развития трансграничных услуг, а также стимулирование предпринимательства вдоль путей основных транспортных коридоров.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси: "Ради решения этих комплексных задач Беларусь стремится к созданию всестороннего сотрудничества одновременно как между странами региона, так и между разными интеграционными площадками. В их числе Европейский союз, ЕАЭС, "Восточное партнерство", а также другие субрегиональные организации. Беларусь будет также содействовать сотрудничеству вокруг крупных инициатив, которые имеют важное значение для устойчивого экономического развития всего Европейского региона, как, например, китайский проект нового Шелкового пути".

Отметим, Беларусь председательствует в Центрально-Европейской Инициативе с начала этого года. Впервые в независимой истории мы возглавляем субрегиональную европейскую организацию. Всего в ЦЕИ входят 18 государств. В их числе Австрия, Италия, Польша и Чехия.