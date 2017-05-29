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В Минске пройдет заседание парламентского комитета ЦЕИ
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30 Мая 2017 07:02

В Минске пройдет заседание парламентского комитета ЦЕИ

Руководство проекта, делегации 12 стран и парламентарии вместе с министрами обсудят построение цифровой экономики и интеллектуальные информационные технологии. Напомним, Беларусь в этом году председательствует в Центрально-Европейской Инициативе. И главная тема - продвижение совместимости в большой Европе. Это развитие взаимодействия между странами региона и интеграционными площадками, среди которых ЕС, ЕАЭС, "Восточное партнерство" и другие.

  

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