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В Минске проходит очередное заседание контактной группы по Украине
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12 Апреля 2017 15:08

В Минске проходит очередное заседание контактной группы по Украине

Сегодня в Минске проходит очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Главные темы переговоров - безопасность и освобождение заложников. Будут рассмотрены вопросы, касающиеся отвода сил и средств, а также прекращения огня и соблюдения режима тишины - они имеют особую важность в канун пасхальных праздников. Договоренность о перемирии и прекращении огня должна была соблюдаться с 1 апреля, но обстрелы продолжаются.  

  

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