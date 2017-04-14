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Сегодня в Беларусь прибыла китайская парламентская делегация
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16 Апреля 2017 15:10

Сегодня в Беларусь прибыла китайская парламентская делегация

Ее возглавляет председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэ Цзян. Цель трехдневного визита - развитие межпарламентских контактов, межрегионального и научно-технического сотрудничества. Белорусские и китайские ученые уже сейчас реализуют значимые проекты, в том числе и в сфере высоких технологий. 

  

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