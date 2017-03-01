Сегодня начинается официальный визит Президента Грузии в Беларусь

28 Февраля 2017 21:05

В эти минуты борт грузинского лидера ожидают в Национальном аэропорту Минск. Это первый государственный визит Георгия Маргвелашвили в нашу страну.

Делегация из Грузии будет находиться в Беларуси три дня. На повестке - вопросы двустороннего взаимодействия, активизации торгово-экономических отношений. Интерес вызывает белорусский опыт развития аграрного сектора. В Тбилиси открыты несколько магазинов, которые продают белорусское продовольствие и мебельную продукцию, востребована и наша техника. Также Грузия заинтересована в опыте Беларуси в сфере IТ. Отметим, отношения между странами всегда носили дружественный и открытый характер. А новую страницу совместной истории Беларусь и Грузия открыли два года назад. Напомним, в апреле 2015 в закавказскую страну впервые с официальным визитом прибыл Президент Александр Лукашенко. Буквально через год во Дворце Независимости встречали грузинского премьера. В конце 2016 открылось белорусское посольство в Грузии. Обмен визитами на высшем и высоком уровнях придает импульс двусторонним отношениям и стимулирует бизнес. На это обратил внимание и президент Грузии в интервью программе "Крупным планом" накануне своего приезда в Беларусь. К слову, страны планируют в этом году увеличить товарооборот до 200 миллионов долларов.

Уже завтра с главой грузинского государства встретится Президент Беларуси. Александр Лукашенко и Георгий Маргвелашвили проведут переговоры в формате один на один, затем к лидерам присоединятся представители делегаций. По итогам встречи ожидается подписание ряда двусторонних документов. В программе трехдневного визита запланирована и встреча с руководством обеих палат парламента. Планируется, что гости посетят также Парк высоких технологий и БНТУ.