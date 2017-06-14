Проблемы в регионе ОДКБ необходимо решать самостоятельно, без иностранных политбюро

15 Июня 2017 15:03

Проблемы в регионе Организации Договора о коллективной безопасности необходимо решать самостоятельно, без иностранных политбюро.

Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств - участников ОДКБ. В этом году наша страна - председатель в этом военно-политическом объединении. Белорусский лидер назвал 6 важнейших задач, стоящих перед Организацией. Среди них - координация внешнеполитической деятельности, сотрудничество с ведущими международными структурами и укрепление военно-технического потенциала. В числе приоритетов также противодействие терроризму и борьба с наркотрафиком, улучшение миграционной обстановки и совершенствование юридической основы альянса.

Президент сегодня пригласил руководителей совбезов ОДКБ понаблюдать за учениями "Запад-2017". Предстоящие маневры нацелены исключительно на совершенствование подготовки армий двух стран. Александр Лукашенко подчеркнул, что безопасностью стран пренебрегать никто не будет: ни Россия, ни Беларусь, ни ОДКБ.