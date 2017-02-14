Приоритет Беларуси в ЦЕИ - продвижение совместимости в Большой Европе

14 Февраля 2017 15:03

Приоритетом Беларуси во время председательства в Центральной Европейской Инициативе станет продвижение совместимости в Большой Европе. С таким заявлением выступил сегодня глава МИД Владимир Макей, открывая первое заседание комитета национальных координаторов ЦЕИ. Возврат блоковой политики - путь в никуда, а преодоление вызовов, которые существуют в Европе, требует слаженных действий с участием всех европейских стран.

Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси: "Необходимо отметить, что Беларусь впервые берет на себя ведущую роль в одной из старейших организаций европейской интеграции за нашей западной границей, объединяющей страны - члены Европейского Союза и его ближайших соседей. Мы рассматриваем это как уникальную и своевременную возможность для более активного вовлечения Беларуси в европейские интеграционные процессы. В это же время председательство Беларуси имеет особое значение в условиях нестабильной обстановки в регионе и беспрецедентных вызовов, с которыми мы сегодня сталкиваемся".

Реальную угрозу миру и стабильности представляет миграционный кризис, заявили сегодня на встрече, а также социальное напряжение и экономические проблемы. Беларусь много лет занимала лидирующие позиции в интеграционных процессах на постсоветском пространстве. В мероприятии принимают участие представители 18 стран организации и главы ЦЕИ.



