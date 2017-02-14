Приоритет Беларуси в ЦЕИ - продвижение совместимости в Большой Европе

14 Февраля 2017 19:05

Приоритетом Беларуси во время председательства в Центральной Европейской Инициативе станет продвижение совместимости в Большой Европе. С таким заявлением выступил сегодня глава МИД Владимир Макей, открывая первое заседание комитета национальных координаторов ЦЕИ. Возврат блоковой политики - путь в никуда, а преодоление вызовов, которые существуют в Европе, требует слаженных действий с участием всех европейских стран.

Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси: "Необходимо отметить, что Беларусь впервые берет на себя ведущую роль в одной из старейших организаций европейской интеграции за нашей западной границей, объединяющей страны - члены Европейского Союза и его ближайших соседей. Мы рассматриваем это как уникальную и своевременную возможность для более активного вовлечения Беларуси в европейские интеграционные процессы. В это же время председательство Беларуси имеет особое значение в условиях нестабильной обстановки в регионе и беспрецедентных вызовов, с которыми мы сегодня сталкиваемся".

Наталья Жилевич, национальный координатор по сотрудничеству с ЦЕИ, посол по особым поручениям МИД Беларуси: "Проблемы, с которыми сталкиваются все страны Европы, как вы знаете, не требуют въездных виз. Проблемы миграции, экономический кризис, спад в производстве... Все это то, с чем мы в принципе встречаемся и сталкиваемся каждый день. Вот для того чтобы эти проблемы не мешали нам жить, создавали предпосылки для устойчивого развития, а как следствие - для стабильности и безопасности в регионе, собственно, и создавалась эта организация".

Наша страна присоединилась к Центрально-Европейской Инициативе в 1996. В последние годы реализовано 6 проектов организации в сферах транспорта, туризма, культуры, также образования и научных исследований. Председательство в Центрально-Европейской Инициативе стало заметным достижением во внешней политике Беларуси. Ожидается, что это даст возможность привлечения новых партнеров и инвестиций. В настоящее время в ЦЕИ входят 18 государств. Среди них Австрия, Италия, Польша, Сербия, Чехия.