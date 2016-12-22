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Посол России в Беларуси провел пресс-конференцию
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20 Декабря 2016 15:09

Посол России в Беларуси провел пресс-конференцию

С минуты молчания по трагически погибшему российскому дипломату в Турции  началась сегодня пресс-конференция посла России в Беларуси. Александр Суриков отметил, что дипмиссия в Минске  не предпринимала никаких мер по усилению безопасности. Отвечая на вопросы журналистов, была затронута и  нефтегазовая тема отношений Минска и Москвы. Как заявил Александр Суриков,  страны в ближайшие дни подпишут документ  об урегулировании всех спорных моментов.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси: "Есть понимание подходов по разрешению этого спора. Плохо, он начинался решаться силовым путем, а не в правовом поле. Теперь достигнуто взаимопонимание. В ближайшие дни в любом случае будет подписан соответствующий документ, который снимет эти разногласия без всяких вопросов. Сначала восстановится баланс, а потом поставки нефти в Беларусь по объявленным изначально 24 миллионам тон этой нефти на этот год, на будущий год,  согласно изначальным договоренностям".

Посол России в Беларуси прокомментировал и недавнее  возбуждение  уголовных дел  в отношении авторов российского информресурса Regnum. Здесь есть вопросы радикализма, разрушения братской межгосударственной дружбы, сказал Александр Суриков. Он назвал статьи  этих авторов  "вбиванием клиньев" между странами и посоветовал "очень хорошо разобраться" с этим делом.

 

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