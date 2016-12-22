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Политика
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Перестановки в силовом блоке страны прокомментировали в госсекретариате Совета безопасности
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21 Декабря 2016 21:07

Перестановки в силовом блоке страны прокомментировали в госсекретариате Совета безопасности

Говоря о назначении,  Станислав Зась также отметил заслуги прежнего руководителя Службы безопасности Президента.

 

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