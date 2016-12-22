Парламентская делегация Малайзии во главе со спикером находится в Беларуси

19 Декабря 2016 07:02

В программе официального визита - встречи на высшем уровне, а также в Национальном собрании. Стороны обсудят межпарламентское взаимодействие, инвестиционное и экономическое сотрудничество. Запланировано посещение крупных белорусских предприятий, Академии наук и Музея истории Великой Отечественной. Визит простимулирует контакты Минска со странами Юго-Восточной Азии и сотрудничество в АСЕАН.