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Политика
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Парламентская делегация Малайзии во главе со спикером находится в Беларуси
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19 Декабря 2016 07:02

Парламентская делегация Малайзии во главе со спикером находится в Беларуси

В программе официального визита - встречи на высшем уровне, а также в Национальном собрании. Стороны обсудят межпарламентское взаимодействие, инвестиционное и экономическое сотрудничество. Запланировано посещение крупных белорусских предприятий, Академии наук и Музея истории Великой Отечественной. Визит простимулирует контакты Минска со странами Юго-Восточной Азии и сотрудничество в АСЕАН.

 

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