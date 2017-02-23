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Парламентская делегация Беларуси примет участие в зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ
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23 Февраля 2017 07:00

Парламентская делегация Беларуси примет участие в зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Парламентская делегация Беларуси во главе с вице-спикером Болеславом Пирштуком примет участие в зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Сегодня в Австрии официальный Минск презентует свой потенциал в качестве хозяина 26-й ежегодной сессии. Участники рассмотрят ситуацию с нелегальными мигрантами и беженцами, борьбу с международным терроризмом и конфликты в Сирии и Украине. Запланированы встречи делегации Беларуси с руководством ПА ОБСЕ. Напомним, летняя сессия пройдет в Минске в начале июля.

  

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