Парламентская делегация Беларуси примет участие в зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ

23 Февраля 2017 07:00

Парламентская делегация Беларуси во главе с вице-спикером Болеславом Пирштуком примет участие в зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Сегодня в Австрии официальный Минск презентует свой потенциал в качестве хозяина 26-й ежегодной сессии. Участники рассмотрят ситуацию с нелегальными мигрантами и беженцами, борьбу с международным терроризмом и конфликты в Сирии и Украине. Запланированы встречи делегации Беларуси с руководством ПА ОБСЕ. Напомним, летняя сессия пройдет в Минске в начале июля.