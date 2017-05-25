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Политика
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Минск заинтересован в расширении диалога с разными регионами стран Евросоюза
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23 Мая 2017 15:15

Минск заинтересован в расширении диалога с разными регионами стран Евросоюза

Об этом заявили в городской ратуше, где прошла встреча председателя Совета депутатов Василия Панасюка с представителями местных органов власти "Восточного партнерства". Как отметили во время переговоров, среди общих интересов - энергоэффективность, создание рабочих мест и экономический рост. К тому же на заседании обсудили и рекомендации к саммиту "Восточного партнерства", который пройдет в Брюсселе.

  

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